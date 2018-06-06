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Belçika'da Otobanda Misket Oynayan Türkler'in 6 Aracına El Konuldu, 40 Bin Euro Ceza Kesildi
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Belçika'da Otobanda Misket Oynayan Türkler'in 6 Aracına El Konuldu, 40 Bin Euro Ceza Kesildi

BELÇİKA'DA OTOBANDA MİSKET OYNAYAN TÜRKLER'İN 6 ARACINA EL KONULDU, 40 BİN EURO CEZA KESİLDİ

Belçika'nın işlek otobanını düğün konvoyuyla kapatıp misket oynayan Türk'lerin 6 aracına el konuldu, 40 bin Euro ceza kesildi. Yargıcın "Irkçılığa davetiye çıkarıyorsunuz" dediği damat, "Yine olsa yine yaparız" dedi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Belçika'da Otobanda Misket Oynayan Türkler'in 6 Aracına El Konuldu, 40 Bin Euro Ceza Kesildi(8/10)4

Avrupa'nın en işlek otobanlarından biri olan Belçika'daki E17'yi kapatıp "misket" oynayan Türklere ait düğün konvoyundaki 6 araca el konuldu, 18 kişiye 40 bin Euro para cezası kesildi. Damat Hasan A., "Gelini almaya 2 saat geç gidildi. Düğünüm mahvoldu" dedi.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TÜRKLER CADDEYİ KAPATIP MİSKET OYNADI

Arkadaşlarının düğünü için arabalarıyla konvoy yapan 18 Türk, Avrupa'nın en işlek otobanı E17'de, trafiği kitledikleri, emniyet şeridini kapattıkları, yolda durarak dans ettikleri, araçların camlarından sarktıkları ve araçlarıyla yolda daireler çizdikleri iddiasıyla davalık oldu.

6 ARACA EL KONULDU, PARA CEZASI VERİLDİ

Dendermonde'da, 24 Mayıs'ta görülen davada savcılık, davalıların 5 yıl trafikten men edilmesini, trafiği kapatan 6 araca el konulmasını ve kişi başı 2 bin Euro ceza verilmesini talep etti.

YARGIÇ: HASTANEYE YETİŞMEYE ÇALIŞANA ENGEL OLURSUNUZ

Mahkemede bir davalının, "Bu bizde bir düğün geleneğidir" sözlerine karşı Yargıç Peter D'Hondt, "Bunu evinizde yapabilirsiniz. Yolu tıkarken hastaneye yetişmeye çalışan birinin vaktini çalmış olabileceğinizi düşündünüz mü? E17, Avrupa'nın en kalabalık otobanlardan biri. Sizin dans edebileceğiniz bir yer değil. Aynı zamanda, diğer sürücülerin sinirlenmesine yol açıyorsunuz ve davranışınız agresifliğe ve sonucunda ırkçılığın artmasına yol açıyor" yanıtını verdi.

"PİŞMAN DEĞİLİZ, YİNE OLSA YİNE OYNARIZ"

Konvoy mağdurlarından damadın arkadaşı A.D. (23) ise Habertürk'e konuştu: "Akşam gelini almak için 30 araba yola çıktık, 18 araba durduruldu. Konvoy yaptık, deli dolu hareketler yaptık inkâr etmiyoruz. Otobanda arabaları durdurduk, damadı havaya attık, misket oynadık, halay çektik. Trafik durmuşken 2-3 polis arabası geldi.

Kimliklere bakıp, 'Bir şey olmayacak' deyip yolladılar ama mahkemelik olduk. Türk her yerde Türk'tür, sıkıntı yok. Cezadan korkacak değiliz. '50 bin Euro ceza yersiniz' diye korkutmuşlar, damat da hepimizin ismini vermiş. 18 kişiden istenen toplam 40 bin Euro'yu geçmiş. Bazılarından kişi başı 4 bin Euro'ya yakın istiyorlar. Pişman değilim, bir daha düğün olsa, bayrakları asar yine drift yaparız, yine oynarız."

"GELİNİ 2 SAAT GEÇ ALDIK"

Hakkında dava açılan damat Hasan A. ise, 11 Şubat 2017'de yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Konvoyla yola çıktık. Kız evi 50 kilometre uzaktaydı. Konvoydan 2-3 kişi trafikte ters hareket yaptığı için otobanda trafik durdu. Halay çekildi, misket oynandı. Gelenek de olsa buranın kurallarına uymamız gerekirdi. Yolda Belçikalılar bizi kameraya almış. Polisler geldi. Gelini almaya 2 saat geç gidebildik.

"DAVRANIŞINIZ IRKÇILIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Düğünden 3 hafta sonra eve mektup geldi. Bu yıl nisan ayında da 250 Euro para cezası istendi. Mahkemede, görüntüleri izlettiler. İki araç kesin suçlu görülüyor. Hâkim, 'Sizin bu davranışınız ırkçılığa davetiye çıkarıyor, ırkçıları çoğaltıyorsunuz' dedi.

Düğünüm mahvoldu. Bunu yapanlar yanlış yaptı. Hatalarını sonradan kabul ettiler ama neye yarar. Babam, abim, arkadaşlarım arasında suçsuz olanlar da mağdur duruma düştü. Parayı suçlu olanlar ödesin."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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