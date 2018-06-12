BELÇİKA HAZIRLIK MAÇINDA KOSTA RİKA'YI 4-1 YENDİ
Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında Belçika, Kosta Rika'yı 4-1 yenerek güç gösterisi yaptı.
Belçika, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Kosta Rika'yı 4-1 yendi.
BELÇİKA GERİYE DÜŞTÜ
24. dakikada Bryan Ruiz'in golüyle geriye düşen Belçika, 31'de Mertens ve 42'de Lukaku'yla devreye 2-1 önde girdi. 50. dakikada bir kez daha sahne alan Lukaku farkı ikiye çıkarırken, 64'te Batshuayi maçın skorunu belirledi.
Belçika, 2018 Dünya Kupası G Grubu2nda İngiltere, Panama ve Tunus'la karşılaşacak. Kosta Rika ise E Grubu'nda Brezilya, İsviçre ve Sırbistan'la mücadele edecek.
Kaynak: haberinburada
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