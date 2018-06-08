A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, hükümetin bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattığını duyurdu. Bedellide yaş sınırının 25'e düşürülmesi talep edilirken, ücretin ise 20-25 bin lira civarında olması bekleniyor.

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, kulislerden aldığı bilgiler sonrası yaptığı açıklamada, "Hükümet nezdinde bedelli askerlik çalışmasına başladı." dedi. İşte bedelli askerliğin detayları...

İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Edinilen kulis bilgilerine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.

YAŞ SINIRININ 25'E DÜŞMESİ İÇİN YOĞUN TALEP VAR

Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

"BEDELLİ ASKERLİK SEÇİMDEN SONRA YAPILACAK İLK İŞ"

Başbakan Binali Yıldırım gündemde olan bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi. Yıldırım, "Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız" dedi.

Kaynak: haberinburada