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Bbp De Bahçeli'nin Önerisinin Üstünü Neden Çizdi ?
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bbp de bahçeli'nin önerisinin üstünü neden çizdi ?

BBP DE BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİNİN ÜSTÜNÜ NEDEN ÇİZDİ ?

Konuk olduğu programda Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan BBP Lideri Mustafa Destici, "BBP olarak bir genel affı doğru bulmuyoruz" dedi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Bbp De Bahçeli'nin Önerisinin Üstünü Neden Çizdi ?(7/10)5


MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisine AK Parti'den sonra Büyük Birlik Partisi de onay vermedi. Genel Başkan Mustafa Destici genel affı doğru bulmadıklarını söyledi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği genel af, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı BBP'den de onay gelmedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bahçeli'nin af konusundaki düşüncelerine saygı duyuyorum. Kendisine göre haklı endişe ve sebepleri var. Biz BBP olarak bir genel affı doğru bulmuyoruz" dedi.



"MİLLETVEKİLİ PAZARLIĞI İÇİNDE OLMADIK"



Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP'nin genel başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını cevapladı. Partisi içinde sadece kendisinin seçilebileceği bölgeden aday gösterilmesi konusunda eleştirilen Destici "Cumhur İttifakı devam etmeli. Bu sistem oturana kadar. Ben devam etmesini istiyorum. Ruhunun devam etmesi lazım. Biz milletvekili pazarlığı içerisinde olmadık, memleket meselesi olarak baktık işe. Bu yeni sistemi gerekli olduğuna inanıyorsak bu sistem oturana kadar bu ittifakın içerisinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.



"LİSTELERİ KENDİMİZ ÇALIŞTIK"



Destici, listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yapmadıklarını, kendilerinin hazırladığını ifade etti. Destici "Biz Gizli kapaklı bir şey yapmadık. Listeleri kendimiz çalıştık onlara sunduk. Onlar da kendilerine göre bir çalışma yaptı, neticede bu listeler çıktı. Önce biz illeri verdik, bu illerde aday verebiliriz, ittifaka katkı sağlaya biliriz dedik. Onlar iller yerine isim istediler. Biz de illerin tamamıyla ilgili isim verdik" dedi.



"ARKADAŞLARIMIZIN SEÇİLME İHTİMALİ YÜKSEK DEĞİL"



Aday gösterilen bütün arkadaşlarının seçimi kazanacakmış gibi çalıştığını vurgulayan Destici, "Gerçekçi olmak lazım. İsterim ki 35 arkadaşımız hepsi tecrübeli ehliyetli. İstanbul'da 3 bölgede adayımız var bu arkadaşlarımızın seçilme ihtimali çok yüksek değil. Bütün arkadaşlarımızı sanki seçilecekmiş gibi çalışıyorlar. Seçilme şansı olan arkadaşlarımız var. Bunu seçimlerin sonucu belirleyecek" şeklinde konuştu.



GENEL AF KONUSU



Destici, genel af konusunda da "Sayın Bahçeli'nin af konusundaki düşüncelerine saygı duyuyorum. Kendisine göre haklı endişe ve sebepleri var. Biz BBP olarak bir genel affı doğru bulmuyoruz" görüşünü dile getirdi.



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Kaynak: haberinburada

 






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