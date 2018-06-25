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BBC, İbrahim Kalın'ın Terör Örgütü PKK İle İlgili Sözlerine Sansür Uyguladı

BBC, İBRAHİM KALIN'IN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLGİLİ SÖZLERİNE SANSÜR UYGULADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın BBC verdiği röportajda, "Gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." şeklindeki sözlerinin yer aldığı bölüm sansürlendi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Bbc, İbrahim Kalın'ın Terör Örgütü Pkk İle İlgili Sözlerine Sansür Uyguladı(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın BBC Londra Radyosu'na verdiği röportajda, bölücü terör örgütünün propagandalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." şeklindeki sözlerinin yer aldığı bölüm sansürlendi.

KALIN, BBC LONDRA RADYOSU'NA BAĞLANARAK SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, bugün BBC Londra Radyosu'nda yayınlanan "Newshour" programına katılarak, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiğini aktardı.

TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELESİNİ ANLATTI

Röportajın son bölümüne gelindiğinde programın İngiliz sunucusunun, terör örgütü PKK'nın tezlerini gündeme getirmesi üzerine verdiği karşılığın İngiliz basın kuruluşunca sansürlendiğini ifade eden Kalın, sansürlenen bölümde, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere üç terör örgütüyle eş zamanlı mücadelesini anlattığını belirtti.

"SEN HİÇ DİYARBAKIR'A GİTTİN Mİ?"

Kalın, sunucunun bir sorusu üzerine, terör suçlarından tutuklu bazı örgüt mensuplarının "gazeteci" olarak adlandırılmasının da yanlış olduğunun altını çizdiğini bildirdi.

"PKK'nın ağzıyla konuşan İngiliz sunucuya Sen hiç Diyarbakır'a gittin mi?" sorusunu yönelttiğini aktaran Kalın, olumsuz yanıt aldığını söyledi.

Kalın, bunun üzerine de "Bunlar gerçekler değil, PKK propagandası. Bir gün sizi misafir edelim, Diyarbakır'a gelin ve bölgedeki gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün." dediğini kaydetti.

"BÖYLE BİR SİYASİ BAŞARIYI YAKALAYAN BAŞKA LİDER BULAMAZSINIZ"

Kalın, programda Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini de değerlendirdiğini bildirdi. Programda, 24 Haziran öncesindeki seçim anketlerine, seçim döneminde yapılan mitinglere ve milletle kurulan bağa bakarak bu seçimde yüzde 52 civarında oy alacaklarını tahmin ettiklerini dilen getiren Kalın, şu değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti:

"ERDOĞAN, EN YAKIN RAKİBİNE 20 PUAN FARK ATTI"

"Bu anlamda başarılı olduk. Aynı zamanda Cumhur İttifakı, Meclis'te rahat bir çoğunluk elde etti. 16 yıldır ülkeyi yöneten, bu süreçte 13 seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın rakibine 20 puan fark attığını vurgulamak gerekiyor. Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka bir lider bulamazsınız."

"ERDOĞAN'I SUÇLAYACAKLARINA DAHA ÇOK ÇALIŞSINLAR"

Kalın, yayındaki "seçimlerin adil koşullarda yapılmadığı" iddiasını reddederek, "Türk seçim sistemi son derece açık, güçlü ve şeffaf. Sandıklarda tüm partilerin temsilcisi bulunuyor. Her şey şahitlerin huzurunda kayıt altına alınır. Ayrıca katılım oranının yüksek olması, milletin siyasi sisteme ve demokrasiye inancını açıkça ortaya koydu." ifadelerini kullandığını belirtti.

"MUHALEFET BAŞARISIZLIĞININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"

Türkiye'de, muhalefet partilerinin kendi başarısızlıklarının suçunu AK Parti'ye yıkma gayreti içerisinde olduğu görüşünü paylaştığına anlatan Kalın, "Erdoğan'ı suçlayacaklarına veya sistemi eleştireceklerine daha çok çalışıp, halkın ihtiyaç ve taleplerini doğru tespit etmeleri gerekiyor. Muhalefetin bahaneler ortaya atarak kendi başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor." dediğini aktardı.

"BU İDDİALARIN ORTAYA ATILABİLMESİNİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Kalın, sunucunun "tek adam yönetimi" iddiasını ortaya atması üzerine ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçler ayrılığını güçlendireceğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, Amerikan başkanı kadar geniş olmamasına rağmen, bu iddiaların ortaya atılabilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandığını kaydetti.

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Kaynak: haberinburada



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