BAYRAM TATLISINA KÜFLÜ CEVİZ KOYAN GIDA TACİRLERİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İzmir'de Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını hiçe sayan gıda tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde bayram tatlılarına bozuk ceviz koyan bir kişiye ceza kesildi.
İzmir'de Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını hiçe sayan gıda tacirlerine göz açtırmıyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Buca İlçe Müdürlüğü ekipleriyle sıkı denetim altına alan Buca Zabıta Müdürlüğü ekipleri yatakhane olarak da kullanılan ruhsatsız imalathane için yasal işlem başlattı.
KADAYIF İMALATHANESİNE BASKIN DÜZENLENDİ
Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini sıkı denetime aldı. İlçe genelinde üretim yapan imalathaneleri tek tek gezen ekipler vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Ufuk Mahallesi'ndeki bir kadayıf imalathanesine baskın düzenledi.Hijyen kurallarına uymayan iş yeri sahibine ceza kesildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Buca İlçe Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonda üretim ve saklama alanlarında hijyen ve temizlik kurallarına uyulmadığı gibi işletmenin ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edildi. İ.A. adlı şahıs tarafından işletilen imalathanenin içinde yatakların bulunması, soğutucu görünümlü bölmede yerlere dökülmüş kadayıflar ve bozuk cevizler şaşkınlığa neden oldu. İnsan sağlığını hiçe sayıp, bayramların en özel ürünü tatlıyı hijyenden uzak ortamda üreten şahsa hijyen kurallarına uymadığı için 8 bin TL para cezası kesilirken, ruhsatsız çalıştığı için yasal işlem başlatıldı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki tüm imalathaneleri tek tek denetleyerek bozuk gıdalarla Bucalılara bayramı zehir ettirmeyeceklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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