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Bayram tatilinde acı bilanço: 58 ölü, 392 yaralı

BAYRAM TATİLİNDE ACI BİLANÇO: 58 ÖLÜ, 392 YARALI

Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 58 kişi yaşamını yitirdi, 392 kişi yaralandı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 22:00
Puan Ver : Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 58 Ölü, 392 Yaralı(10/10)6

Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 58 kişi yaşamını yitirdi, 392 kişi yaralandı.

BAYRAMDA YİNE YOLLAR KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bu bayram tatilinde de üzücü trafik kazaları yaşandı. Bayram tatilinin başladığı arife günü yurt genelinde meydana gelen kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Bayramın ilk günündeki trafik kazaları ise 15 kişinin ölümü, 98 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Tatilin ikinci gününde ise kazalarda 17 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı.

BAYRAMIN 3. GÜNÜNDE 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde çeşitli illerde saat 17.00'ye kadar meydana gelen trafik kazaları ise 15 kişinin yaşamını yitirmesi, 106 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Böylece bayram tatilinin başladığı arife gününden bayramın üçüncü günü saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 58 kişi hayatını kaybetti, 392 kişi yaralandı.

Eskişehir ve Şırnak'ta dün sabah aynı aileden üçer kişinin, Kütahya'da aynı gün yine aynı aileden 4 kişinin, Kastamonu'da da gece yarısı 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları, ağır bilançonun sadece 4 acı örneğini oluşturdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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