Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin büyük bölümünde yağış görülecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışların gök gürültülü yağmurlu geçeceği belirtildi. Salı gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

KONYA DÜN SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Konya, Denizli, Aydın'ın Karacasu ve Manisa'nın Alaşehir ilçelerinde sağanak yağmur hayatı felç etti. Konya'da yağmur ve dolu kısa sürede etkisini arttırıp sele neden oldu.

166 ev ile iş yerini su bastı. İhsaniye Alt Geçidi ve bir belediye otobüsü ile Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi birinci katı sular altında kaldı. Acil servise hasta kabulü yapılamadı. Önceki yıllarda da hastaneyi su basmıştı.

AYDIN'DA 2 SAATLİK YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ

Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde de benzer durum vardı. Önceki gece etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 6 köyde ekili tarım arazileri zarar gördü, bazı yollar uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Manisa Alaşehir'de de dün gece 2 saat süren sağanak, taşkınlara neden oldu.

Sel sularının sürüklediği kumlara saplanan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesine bağlı olarak bazı yerlerde elektrik kesintisi oldu. Kuruma noktasındaki Armutalan Deresi'nin debisi 60-70 santimetre yükseldi. Denizli'de sağanak nedeniyle tıkanan mazgallarda biriken sular, 39 ev ve işyerine girdi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

BAYRAM HEM YAĞMURLU HEM SICAK GEÇECEK

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin büyük bölümünde yağış görülecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışların gök gürültülü yağmurlu geçeceği belirtildi.

YAĞIŞLAR SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Salı gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Sıcaklıklar İstanbul'da 30-32, Ankara'da 31-33, İzmir'de 32-36 derece dolayında olacak.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Bayramın 2 ve 3. günü yağmur var. Sıcaklıklar ortalamaların 2-3 derece üzerinde. Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağış var. 3. günü İstanbul'da da yağış var. Arife ve 1. gün batıda yağış yok" öngörüsünde bulundu.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada