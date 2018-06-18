Ramazan Bayramı'nda 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar; denizi, kumu ve güneşiyle Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Çeşme'ye akın etti. Kente günlük 700 bin kişi giriş yaptı.

Ramazan Bayramı'nda 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, denizi, kumu ve güneşiyle Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Çeşme'ye akın etti.

ÇEŞME, 3 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİYLE SEZONA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Ege Bölgesi'nin en çok yerli turist çeken bölgelerinden Çeşme, 3 günlük bayram tatiliyle sezona hızlı giriş yaptı. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden biri olan Çeşme, arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı.

İZMİRLİLER DE TATİL İÇİN ROTASINI ÇEŞME'YE ÇEVİRDİ

İlçenin önemli plajlarından Ilıca'da bayram boyunca yer bulunmazken Pırlanta ve diğer plajlarda da yoğunluk yaşandı. İl dışından gelen vatandaşın yanında İzmirliler de tatil için rotasını Çeşme'ye çevirdi. Hem okulların kapanmasını hem de bayramı fırsat bilen aileler kısa tatil süresince Çeşme'de vakit geçirdi. Özellikle İstanbul'dan gelen misafirleri ağırlayan İzmir'in turizm merkezinde, uzun araç kuyrukları oluştu.

ALAÇATI'YA İLGİ YOĞUN

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi de ilgiden nasibini aldı. Yel değirmenlerinin önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, tarihi evlerin bulunduğu sokaklarda dolaştı. İlçeye özgü yöresel lezzetleri tadan misafirler, yine ilçeye özgü butik otellerde konakladı. Rüzgarıyla sörfçülerin özel ilgisini çeken Alaçatı'da turistler tarihi çarşıya da yoğun ilgi gösterdi.

GÜNDE YAKLAŞIK 700 BİN KİŞİ

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, bayram tatilinin kısa olmasından dolayı İzmir'de oturanların da çok uzağa gitmeyip Çeşme'yi tercih ettiğini söyledi. İlçenin bereketli bir 3 gün geçirdiğini aktaran Öncel, bayramda havanın kapalı olmasına rağmen plajların dolduğunu ve ilçe esnafının durumdan çok memnun olduğunu vurguladı. Arife günü otellerdeki doluluk oranının yüzde 75'i bulduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti: Bayramın 1. gününden itibaren otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Günlük yaklaşık 700 bin kişi Çeşme'ye giriş yaptı. Hem karayoluyla hem de deniz yoluyla giren kişi sayısı oldukça iyiydi. Bununla beraber trafik çok fazla aksadı. Trafikten ilçenin kalabalıklığı ortaya çıktı. Çeşme'nin sezonu yaklaşık 4 ay olduğu için bayramın böyle olması bizim için iyi bir moral kaynağı oldu. Öncel, seçimlerden sonra yoğunluğun süreceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

"KONAKLADIĞIMIZ OTEL DOLDU"

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Rıfat Çelikbaş, yaklaşık bir haftadır ilçede bulunduğunu söyledi. Çeşme'ye ikinci defa geldiğini belirten Çelikbaş, "Geldiğimiz günlerde bu kadar yoğunluk yoktu. Bayramda çoğaldı. Konakladığımız otel de doldu. İlk geldiğimizde biz neredeyse tek kalıyorduk. Şimdi boş oda yok." diye konuştu.

"ALMANYA'DAKİ ARKADAŞLARIMI BURAYA DAVET EDİYORUM"

Alman vatandaşı 23 yaşındaki Pia Ulbrich ise Türkiye'nin doğal güzelliğine hayran kaldığını belirterek, "Almanya'daki arkadaşlarımı da buraya davet ediyorum." dedi.

"DENİZ, KUMU VE İNSANI İÇİN GELDİK"

Bursa'dan gelen 32 yaşındaki Cihan Sarp Kahramanlı da Çeşme'ye ilk defa geldiğini dile getirdi. Çeşme'nin ismini çok duyduğunu ancak bir türlü fırsat bulup gelemediğini kaydeden Kahramanlı, "Denizi, kumu ve insanı için geldik. Gayet de güzel bulduk, çok memnunuz. İlçe çok yoğun, adım atmaya yer yok. Herkese de tavsiye ediyoruz çok güzel bir yer." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada