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Bayern Münih'te Robert Lewandowski depremi!

BAYERN MÜNİH'TE ROBERT LEWANDOWSKİ DEPREMİ!

Bayern Münih'in Polonyalı süperstarı Robert Lewandowski geleceğine yönelik yaptığı açıklamada, "Kariyerimin sonuna kadar aynı ligde oynamak istemiyorum" dedi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Bayern Münih'te Robert Lewandowski Depremi!(8/10)4

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin adı uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılıyordu.

Polonya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren dünyaca ünlü santrfor, hakkında çıkan transfer spekülasyonlarıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu.

"GELECEĞİMİ BENDE BİLMİYORUM"

The Players' Tribune'e konuşan 29 yaşındaki Lewa, şu an için yalnızca Dünya Kupası'na odaklandığını söylerken Real'e açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi:

"Daha önce de söylediğim gibi kariyerimin sonuna dek aynı ligde oynamak istemiyorum. Fakat geleceğimi şu an için ben de bilmiyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayern  Münih  Te  Robert  Lewandowski  Depremi    haber

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