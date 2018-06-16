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Bayern Münih, Savunma Oyuncusu Mert Yılmaz'ı Transfer Etti
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Bayern Münih, Savunma Oyuncusu Mert Yılmaz'ı Transfer Etti

BAYERN MÜNİH, SAVUNMA OYUNCUSU MERT YILMAZ'I TRANSFER ETTİ

Alman devi Bayern Münih, Red Bull Leipzig'in 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Yılmaz'ı transfer etti.

Tarih : 16 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Bayern Münih, Savunma Oyuncusu Mert Yılmaz'ı Transfer Etti(9/10)5

Bayern Münih, transfer döneminde kadrosunu Türk asıllı sağ bek Mert Yılmaz ile güçlendirdi.

Alman devi, Red Bull Leipzig'in 19 yaşındaki sağ beki Mert Yılmaz'ı transfer ettiklerini açıkladı.

27 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezon Red Bull Leipzig U19 takımı ile 27 maça çıkan Mert, 2 gol ve 1 asist kaydetmişti. Henüz Milli Takım tercihini seçmeyen genç futbolcu, Almanya U18 takımına davet edildi ancak resmi maça çıkamadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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