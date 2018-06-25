BAYBURT, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A REKOR OY VEREN İL OLDU
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye rekoru kırarak oyların yüzde 82'sinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesi Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre oyların Türkiye rekoru kırarak yüzde 82'sinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
BİNLERCE BAYBURTLU TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ KUTLADI
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sokağa dökülen binlerce Bayburtlu, konvoylar oluşturarak Türkiye birinciliğini kutladı.
VATANDAŞLAR, AK PARTİ VE MHP BAYRAKLARI İLE SEVİNÇ GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Havai fişekli kutlamaların gerçekleştirildiği Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, MHP ve AK Parti bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.
BAYBURT MİLLETVEKİLİ, HEMŞEHRİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Daha sonra burada kurulan kürsüye çıkarak vatandaşlara hitap eden AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt'un Cumhurbaşkanının yanında olduğunu ve oy rekoru kıran hemşehrilerine teşekkür etti.
"SİZİN İRADENİZİ MECLİSE TAŞIMAK BENİM NAMUS BORCUMDUR"
Seçimde AK Parti'den milletvekili seçilen Fetani Battal ise, "Sadece sizlerin değil bütün Bayburt'un milletvekiliyim. Sizler bana Bayburt'a hizmet edeyim diye oy verdiniz destek verdiniz ve ben de Bayburtlu her ferdin emrinde olarak Bayburtlu her ferde hizmet etmeye devam edeceğim ve sizin iradenizi Meclise taşımak, sizin sevdanızı sevda bilmek benim namus borcumdur sizlere helal olsun" ifadelerini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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