Kulüpler Birliğinin gerçekleştirdiği iftar yemeğinde; Ali Koç, Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi. Fenerbahçe uzun zaman sonra ilk kez Kulüpler Birliği davetine başkan düzeyinde katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, iftar yemeği gerçekleştirdi.

İftar yemeğine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı ve aynı zamanda vakfın da başkanlığını yürüten Fikret Orman da katıldı.

FENERBAHÇE TOPLANTIYA UZUN SÜRE SONRA BAŞKAN DÜZEYİNDE KATILDI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları uzun bir süre sonra bir araya geldi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le Kulüpler Birliği'nin iftarında buluştu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın döneminde uzun süredir aşbaşkan Şekip Mosturoğlu tarafından temsil ediliyordu.

Kaynak: haberinburada