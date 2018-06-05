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Başkan, dört oyuncusuna kırmızı kart gören hakeme saldırdı

BAŞKAN, DÖRT OYUNCUSUNA KIRMIZI KART GÖREN HAKEME SALDIRDI

Bolivya'da oynanan hayati maçta elenen Real Potosi'nin Kulüp Başkanı sahaya inerek maçın hakemine saldırdı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Başkan, Dört Oyuncusuna Kırmızı Kart Gören Hakeme Saldırdı(5/10)1

Copa Sudamericana'ya katılacak takımı belirleyecek hayati maçta elenen Real Potosi takımında başkan suçu Potosi'ye 4 kırmızı kart gösteren maçın hakemi Jose Jordan'a yükledi. Sahaya giren Başkan Wilson Gutierrez hakeme saldırırken 1 kişi de yaralandı.

HAKEM GÜLMEYE BAŞLAYINCA KENDİSİNİ TUTAMADI

Hakemin kararlarına tepki gösteren Potosi taraftarları ise Jose Jordan'a koro halinde "eşek" diye tezahürat yaptı. Real Potosi başkanı Wilson Gutierrez, hakeme itiraz etmeye gittiğini ancak hakemin gülmeye başladığını ve kendisini tutamadığını söyledi.

Öte yandan Hakem maçı 81. dakikada tatil ederken karşılaşmayı 2-0 Guabira lehine tescil etti. Guabira bu galibiyetle önümüzdeki sezon Copa Sudamerica'da oynama hakkını elde etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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