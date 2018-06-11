BAŞBAKAN'DAN TAKSİCİLERE UBER AÇIKLAMASI: HİÇ KİMSE BEDAVADAN PARA KAZANAMAZ
Sahur programında taksicilerle buluşan Başbakan Binali Yıldırım UBER ile ilgili açıklamalar yaptı. Yıldırım ''Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz" ifadelerini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen sahur programında konuştu. Yıldırım, UBER'e değinerek "İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz" ifadelerini kullandı.
"VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN HİÇ KİMSE İŞ YAPAMAZ"
Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Maltepe'de düzenlenen sahur programında taksicilere konuştu. Konuşmasında UBER tartışmalarına değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz" dedi.
"UBER TAKSİCİLERİN ALANINDAN ÇIKARILACAK"
Taksicilere hitaben konuşan Yıldırım, UBER'in 'taksicilerin alanından çıkarılacağını' belirterek "Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza, sizin arazinize giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz olarak, başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite" ifadelerini kullandı.
Yıldırım ayrıca UBER'le ilgili yapılan mevzuat düzenlemesinin ardından UBER işinden vaz geçip eski mesleklerine dönenlerin sayısının bugüne kadar 7 bini geçtiğini belirtti. Yıldırım, "İş yapmak istiyorsan önce vergi dairesine gideceksin. Orada kayıt yapacaksın. Sana tayin edilen, belirlenen alan neyse orada çalışacaksın. Başka belge alıp başka iş yapmak, bedavadan taksicilerin alanına girmek yok. Böyle bir şey olamaz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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