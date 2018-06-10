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BAŞBAKAN'DAN İSTANBULLULARA MARMARAY SÜRPRİZİ!


Başbakan'dan İstanbullulara Marmaray sürprizi!
Tarih : 10 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Başbakan'dan İstanbullulara Marmaray Sürprizi!(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da Kartal'dan Yenikapı'ya metro ve Marmaray'ı kullanarak geçti. Yıldırım toplu ulaşım araçlarında vatandaşlarla sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi.

Metroya İstanbulkart basarak binen Başbakan Yıldırım'a İstanbulluların ilgisi büyüktü. Yıldırım yürüyen merdivenlerde bile İstanbullularla sohbet etti.

Başbakan Yıldırım İstanbulluların sorunları ile yakından ilgilendi. Kartal- Kadıköy metrosunu kullandıktan sonra Marmaray'a geçiş yapan Yıldırım Yenikapı'ya geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Dan  İstanbullulara  Marmaray  Sürprizi    haber

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