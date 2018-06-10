Başbakan Binali Yıldırım, "İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule Hızlı Treni'ne başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor." dedi.

"HIZLI TREN İHALESİ YAKINDA TAMAMLANACAK"

Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi iki tane önemli projeden bahsedeceğim. Lüleburgaz için hayati öneme sahip birinci müjdem, İstanbul-Lüleburgaz-Babaeski-Kırklareli-Kapıkule Hızlı Treni'ne başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor" müjdesini verdi.

"İSTANBUL, EDİRNE KOMŞU KAPISI OLACAK"

Yıldırım, "Çok güzel bir istasyon Lüleburgaz'da olacak, Büyükkarıştıran'da olacak, Babaeski'de olacak, Kırklareli'nde olacak. Buradan İstanbul, Edirne kapı komşusu olacak" diye konuştu.

"DÜNYA'NIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜNÜN İNŞAATINA BAŞLADIK"

İkinci projenin de Çanakkale Köprüsü olduğunu, dünyanın en uzun asma köprüsünün inşaatına başladıklarını anımsatan Yıldırım, "Bu köprüden bütün Ege, bütün Avrupa gidiş gelişleri buradan geçecek, Lüleburgaz'dan Kırklareli'den, Edirne'den Çorlu'dan Gelibolu'dan, Hayrabolu'dan geçecek ve buraların ekonomisi daha da canlanacak, havanız daha da değişecek" dedi.

Kaynak: haberinburada