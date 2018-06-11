BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KANDİL OPERASYONU İÇİN KARARLI ÇIKIŞ!
Habertürk TV canlı yayınına katılan Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta düzenlenen Kandil operasyonu için, "Operasyonun nihai hedefi PKK terör örgütünü ülkemize bir daha zarar vermeyecek şekilde tamamen etkisiz hale getirmek. Bizim başkalarının topraklarında herhangi bir gözümüz yok." dedi.
"BİZİM AMACIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK ETMEK"
Terör örgütünü yok etmeyi hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, Bizim amacımız sınırlarımız dışında ülkemizi taciz eden, insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütünü yok etmek." ifadelerini kullandı.
"ABD İÇİN MECBURİYET ORTADAN KALKTI"
ABD ile Menbiç konusunda yapılan uzlaşmaya değinen Yıldırım, "Operasyonlarımız sürdürdüğümüz zaman bile bu mümkün. Bunu Münbiç'te yaptık. ABD'nin sözü var PYD/YPG ile birlikte hareket etmemizin amacı bu bir tercih değil mecburiyet. O mecburiyette ortadan kalktı. Yapılması gerek söz verildiği gibi o silahların toplatılması ve Türkiye'ye olan tehdidin sona erdirilmesi." dedi.
"AMERİKA'DA GÜVEN SORUNU OLDUĞU AŞİKAR"
Fırat'ın doğusuna operasyonların devam edeceğine değinen Yıldırım, "Ülkeler arası ilişkiler sadece güven ile yürümez. Karşılıklı menfaatleriniz ne gerektirirse onu yaparsınız. Amerika'ya bakarsanız bir güven sorunu olduğu aşikar. Fırat'ın doğusuna geçtiler de her şey halloldu diye bir şey yok. Ağır silahlar ile donatılmış bir terör örgütünün olması ülkemiz için bir tehdittir. Bunu görmezden gelemeyiz. Terör örgütünün silahlarının alınması lazım, bunu yapacak olan da Amerika'dır. Biz insanımızın can ve mal güvenliği için gerekeni yaparız." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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