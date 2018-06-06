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BAŞBAKAN YILDIRIM: SEÇİMDEN SONRA YAPACAĞIMIZ İLK İŞ BEDELLİ ASKERLİK


Başbakan Yıldırım: Seçimden Sonra Yapacağımız İlk İş Bedelli Askerlik
Tarih : 06 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Seçimden Sonra Yapacağımız İlk İş Bedelli Askerlik(10/10)6

Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması geldi. Yıldırım, "Seçimden sonra yapılacak ilk iş. Yeni hükümetin öncelikli konusu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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