BAŞBAKAN YILDIRIM, OHAL'İN KALDIRILACAĞI TARİHİ DUYURDU!
TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Başbakan Yıldırım, OHAL'in bitiş tarihini açıkladı. Yıldırım, "Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum." dedi.
Kaynak: haberinburada
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