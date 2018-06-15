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BAŞBAKAN YILDIRIM, OHAL'İN KALDIRILACAĞI TARİHİ DUYURDU!


Başbakan Yıldırım, OHAL'in kaldırılacağı tarihi duyurdu!
Tarih : 15 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Ohal'in Kaldırılacağı Tarihi Duyurdu!(7/10)3

TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Başbakan Yıldırım, OHAL'in bitiş tarihini açıkladı. Yıldırım, "Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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