Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: LONDRA GÖRÜŞMELERİ OLUMLU GEÇTİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Londra'daki görüşmelerinin ardından açıklamada bulundu. Şimşek, "Görüşmelerimiz verimli geçti, yatırımcının ilgisi büyük" dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti(6/10)2

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile birlikte gittiği Londra seyahatinde yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Twitter'dan bir paylaşım yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.

Mesajlarımız:

- Politika setimizi güçlendirdik

- Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı

- Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik,

- Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız...

BANKA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİYLE, PORTFÖY YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Şimşek, Londra'daki ilk gününde de "90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Yardımcısı  Şimşek  Londra  Görüşmeleri  Olumlu  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER