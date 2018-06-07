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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Süleyman Şah Türbesi Şartlar Oluştuğunda Taşınacak
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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Süleyman Şah Türbesi Şartlar Oluştuğunda Taşınacak

BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK: SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA TAŞINACAK

AK Parti Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, katıldığı bir TV programında Süleyman Şah Türbesi'nin şartlar oluştuğunda yeniden taşınacağını açıkladı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Süleyman Şah Türbesi Şartlar Oluştuğunda Taşınacak(5/10)1

AK Parti Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süleyman Şah Türbesi'nin şartlar oluştuğunda taşınabileceğini belirten Işık, Kandil operasyonuyla ilgili net mesajlar iletti.

AK Parti Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

MÜNBİÇ MESELESİ

ABD gibi bir küresel gücün, terör örgütünü kendisine partner seçmesi yanlıştı. ABD bunu fark etti aslında. Bu son Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinde olumlu adımın atılacak olması hem ABD hem Türkiye adına önemli. ABD'nin DEAŞ'la mücadele ediyorum bahanesiyle YPG'yi silahlandırması kabul edilemezdi. Bu hep ifade edildi. Münbiç konusu özel bir konu. DEAŞ'ın oraya girdikten sonra başlayan süreç ve ABD'nin defalarca YPG'yi çıkaracağız diye söz verdiği konu. Yaptığım her görüşmede bizzat YPG'yi çıkaracağız dediler. Bu konuda söz verildi. Bu sözlerin tutulacağı olması iyi bir gelişme. Ümit ediyorum, ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışması ve bölgenin istikrara kavuşması noktasında başlangıç olacak.

FIRAT'IN DOĞUSU

ABD'nin stratejik kararı vermesi lazım. Bir terör örgütü bizim partnerimiz olamaz. Türkiye ve ABD, koalisyon güçleri, Rusya, İran... Bunlar birlikte çalışabilir. Bizim problemimiz, mücadele ettiğimiz terör örgütünü müttefiklerimiz terör örgütü olarak görmüyor. ABD bu stratejik kararı verir. Bu silahlar onlara verilirken bize de taahhüt verildi.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

Biliyorsunuz orası Türk toprağı. Şartlar oluştuğunda Süleyman Şah Türbesi taşınacaktır.

KANDİL OPERASYONU

Türkiye terörle mücadelede taarruz pozisyonuna geçti. Terörü kaynağında imha etme ve ortadan kaldırma stratejisi temel bir strateji oldu. Türkiye'nin 40 yıla kadar mücadele ettiği bu terör örgütüne operasyon yapma hakkı var. PKK hiçbir yeri kendisi için güvenli bölge göremeyecek. Operasyonun detaylarını arkadaşlar biliyor, bir şey söylememiz doğru değil. Türkiye terörü kaynağında imha etmekte kararlıdır. Kandil, terör örgütünün hareket ettiği nokta olmaktan çıkacaktır.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

Birinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimi bitecek. Halkın nabzı bu ama sandıklar açılmadan hiçbir şeyin garantisi yoktur. Her bir tercih bizim için çok önemli.

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Kaynak: haberinburada



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