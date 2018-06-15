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Başbakan, Tunceli'den Seslendi: Bir Daha Dersim Yaşanmayacak
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BAŞBAKAN, TUNCELİ'DEN SESLENDİ: BİR DAHA DERSİM YAŞANMAYACAK


Başbakan, Tunceli'den seslendi: Bir daha Dersim yaşanmayacak
Tarih : 15 Haziran 2018, 19:00
Puan Ver : Başbakan, Tunceli'den Seslendi: Bir Daha Dersim Yaşanmayacak(7/10)3

Başbakan Yıldırım, "Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz değil mi? Toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"HER VATANDAŞIMIZIN BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR"

Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımız, gözümüz üzerinde yeri var.

"BU TOPRAKLARDA KATİYEN DERSİM YAŞANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu topraklarda bir daha katiyen Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Bizim için Konya neyse, Yozgat neyse, Sakarya neyse, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır, aynı şekilde olacak.

"TERÖRÜ BU ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Kimin Kürt kimin Türk olacağına biz mi karar veriyoruz? Anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz? O halde neyin kavgasını yapıyoruz? Hiçbir kavga yapmayacağız, kardeş olacağız, et tırnak gibi olacağız. Terörün, emperyal devletlerin ülkemizi bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Terörü de bu ülkenin gündeminden çıkaracağız.

"BİZİM DERDİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLEDİR"

Bizim derdimiz Kürt-Türk kardeşlerimizle değil, bizim derdimiz, sorunumuz, bu ülkeyi bölmek isteyen, genç beyinleri, nesilleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir.

"TERÖR UZANTILARINI ARAMIZA SOKMAYACAĞIZ"

Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfıyla toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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