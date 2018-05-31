BAŞAKŞEHİR'DE BAVUL İÇERİSİNDE BULUNAN PARÇALANMIŞ CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Başakşehir'de 2 valiz içinde bulunan, parçalara ayrılmış erkek cesedinin 48 yaşındaki Suriye uyruklu Adham Mahmaud'a ait olduğu ortaya çıktı.
Başakşehir'de bir gecekondunun bahçesinde bavul içerisinde parçalanmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesetin 48 yaşındaki Adham Mahmaud'a ait olduğu öğrenildi. Polis şimdi bavulla cesedi bırakan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
VATANDAŞLAR FARK EDİP POLİSE HABER VERMİŞTİ
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu bahçesinde 3 gün önce gece bir bavul atıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bavuldan kan geldiğini görünce Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği'ne bilgi verdi.
PARÇALARA AYRILMADAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Olay yerine gelen ekipler tarafından açılan bavul içerisinde 40-45 yaşlarında sünnetli bir erkek cesediyle karşılaştı. Başı, kolları ve bacakları gövdeden ayrılmış olan erkek şahsın bıçakla kesilmeden önce göğüs bölgesinden yaklaşık 10 bıçak darbesiyle bıçaklandığı da görüldü.
SURİYELİ ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda parçalanan cesedin Suriyeli Adham Mahmaud'a ait olduğu öğrenildi.
Polis şimdi bavulla cesedi bırakan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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