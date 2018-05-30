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Barda Oturan İngiliz, Alnındaki Dövme Yüzünden Çinlilerden Meydan Dayağı Yedi

BARDA OTURAN İNGİLİZ, ALNINDAKİ DÖVME YÜZÜNDEN ÇİNLİLERDEN MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Kamboçya'da tatil yapan İngiliz adam, alnındaki Tayvan dövmesi yüzünden tartıştığı bir grup Çinliden feci şekilde dayak yedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Barda Oturan İngiliz, Alnındaki Dövme Yüzünden Çinlilerden Meydan Dayağı Yedi(6/10)2

Paul Ferrell, Kamboçya'daki bir barda sarhoş bir şekilde otururken, karşıdan gelen Çinliler 32 yaşındaki İngiliz'in alnındaki dövmeyi gördü. "Tayvan" yazılı dövmeye sinirlenen Çinliler, adama Tayvan'ın Çin'e bağlı olduğunu söyledi. Ferrell Tayvan'ın bağımsız olduğu yönünde ısrarcı bir cevap verince ortalık karıştı.

"TAMAM, TAYVAN ÇİN'E BAĞLI" DEYİP KURTULDU

Ferrell'ı feci şekilde döven yaklaşık 10 Çinli, adamın dişlerini kırdı. İngiliz adam, "Tamam, Tayvan'ın Çin'e bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. Ben de Tayvan Çin'e bağlı diyeceğim. Sadece gitmek istiyorum" diyerek dayaktan kurtuldu.

DÖVMESİ EŞİNİN DE TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Yaklaşık 14 yıl Tayvan'da yaşayarak vatandaşlık kazandığını ve Lo Han ismini aldığını söyleyen Ferrell, geçen sene de çenesine yaptırdığı Tayvan bayrağı dövmesiyle gündem olmuştu. Eşinin de tepkisini çeken adam, çenesindeki dövmeyi sildirse de alnındaki dövme bu olayda görüldüğü gibi sorun yaşamasına neden oldu.

VUKUATLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Ancak Ferrell daha önce de sarhoş motosiklet kullanarak ve bir iş yerine molotof kokteyli atarak haberlere konu olmuş bir isim. 2015 yılında hamburgerinin yanına ketçap verilmeyen İngiliz adam, bütün ısrarlarına rağmen kimse kendisiyle dövüşmeyince mekanı ateşe vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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