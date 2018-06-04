BARCELONA'YI ALİ KOÇ KORKUSU SARDI: SPONSORLUKLARI ÇEKECEK
Katalan basını, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sponsorluklarını Barcelona'dan çekerek Fenerbahçe'ye aktaracağını yazdı.
Barcelona'yı Ali Koç korkusu sardı… Ali Koç'un başkan seçildiği için Barça'dan sponsorluklarını çekerek Fenerbahçe'ye aktaracağı Katalan basınında ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.
Katalan Canal-2, Sport TV ve El Mundo Deportivo'da yapılan yorumlarda Koç'un özellikle Beko reklamını direkt Fenerbahçe'ye aktaracağı, Barça'nın bundan büyük zarar göreceği iddia edildi.
(Foto Spor)
Kaynak: haberinburada
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