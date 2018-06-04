Barcelona'yı Ali Koç korkusu sardı… Ali Koç'un başkan seçildiği için Barça'dan sponsorluklarını çekerek Fenerbahçe'ye aktaracağı Katalan basınında ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

Katalan Canal-2, Sport TV ve El Mundo Deportivo'da yapılan yorumlarda Koç'un özellikle Beko reklamını direkt Fenerbahçe'ye aktaracağı, Barça'nın bundan büyük zarar göreceği iddia edildi.

(Foto Spor)

Kaynak: haberinburada