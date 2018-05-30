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Barcelona transfer uzmanını istiyor

BARCELONA TRANSFER UZMANINI İSTİYOR

Barcelona Başkanı Robert Fernandez, Roma Sportif Direktörü Monchi'yi göreve getirmek için görüşmeler yapıyor.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 18:40
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La Liga'da şampiyonluğu kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya 4-1'in rövanşında 3-0 yenilerek çeyrek finalde elenen Barcelona'da sürpriz bir hamle ortaya çıktı.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, sportif direktör Robert Fernandez'in görevine son vererek, Roma'da görev alan Monchi'yi getirmek istediği kaydedildi.

MONCHI ROMA'DAN AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR

49 yaşındaki yöneticinin şu aşamada Roma'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak Barcelona cephesinin ısrarlı yaklaşımını sürdürdüğü belirtildi.

Cengiz Ünder'i de Roma'ya götüren isim olan Monchi, 2000-2017 yılları arasında Sevilla'da çalışmış ve İspanyol ekibinde yaptığı transferlerle adını dünya futbolunda duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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