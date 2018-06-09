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Bakanlık Harekete Geçti! İkiz Bebekler için Çocuk Başına Aylık 150 Lira Ödeme Yapılacak

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ! İKİZ BEBEKLER İÇİN ÇOCUK BAŞINA AYLIK 150 LİRA ÖDEME YAPILACAK

Hükümet, doğum yardımlarının kapsamını genişletiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, annelere ikiz ve üzeri çocukları için çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacak. Bu yardım, çocuklar 4 yaşına gelinceye dek sürecek.

Tarih : 09 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : Bakanlık Harekete Geçti! İkiz Bebekler İçin Çocuk Başına Aylık 150 Lira Ödeme Yapılacak(8/10)4

Hükümet, doğum yardımlarının kapsamını genişletiyor. İkiz, üçüz, dördüz gibi çoklu doğum yapan ihtiyaç sahibi anneler için 'Muhtaç Ailelere Çoklu Doğum Yardımı' programı başlatılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, annelere ikiz ve üzeri çocukları için çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacak. Bu yardım, çocuklar 4 yaşına gelinceye dek sürecek.

283 BİN 916 ANNEYE DESTEK

Çocuklar 4 yaşına gelene kadar sürecek olan bu yardımdan faydalanmak için ise Sağlık Bakanlığı'nın çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıları süresi içinde yaptırmaları şartı bulunuyor. Bakanlık, bu yıl 283 bin 916 anneye 293 bin 243 bebek için 124 milyon 695 liralık yardım yaptı. İlk kez doğum yapanlara bir kereye mahsus olmak üzere 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için de 600 TL'lik yardım sağlanıyor.

BABALAR DA FAYDALANABİLİYOR

Doğum yardımına Türk vatandaşları ve mavi kart sahibi olan herkes başvurabiliyor. Yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar önceden SMS yoluyla bilgilendiriliyor. Yardımlardan annelerin yanı sıra babalar da faydalanabiliyor. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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