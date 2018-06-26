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Bakan'dan Lisanslı Depolara Müjde! Artık Tamamını Devlet Ödeyecek

BAKAN'DAN LİSANSLI DEPOLARA MÜJDE! ARTIK TAMAMINI DEVLET ÖDEYECEK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci lisanslı depolar ile ilgili "Artık teşvikleri sadeleştireceğiz. Ayrıca depo kiralarının bugüne kadar yarısını veriyorduk, bundan sonra hükümet olarak tamamını karşılayacağız" dedi.

Tarih : 26 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Bakan'dan Lisanslı Depolara Müjde! Artık Tamamını Devlet Ödeyecek(5/10)1

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Artık teşvikleri sadeleştireceğiz. 10 kalemden 3-4 kaleme indireceğiz. Lisanslı depolara hükümet olarak ciddi destekler verildi. Ayrıca depo kiralarının bugüne kadar yarısını veriyorduk, bundan sonra hükümet olarak tamamını karşılayacağız" dedi.

"ARTIK TAMAMINI ÖDEYECEĞİZ"

Tüfenkçi, ekonominin önemli bir parçası olan ticaret borsalarının, etkin ve işleyen piyasa mekanizmasının oluşmasında ve fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanmasında en önemli aktör olduğunu belirtti. Tüfekci, "Artık teşvikleri sadeleştireceğiz. 10 kalemden 3-4 kaleme indireceğiz. Lisanslı depolara hükümet olarak ciddi destekler verildi. Ayrıca depo kiralarının bugüne kadar yarısını veriyorduk, bundan sonra hükümet olarak tamamını karşılayacağız" dedi.

"ÜRETİM İLE PAZARLAMA BİRBİRİNİN AYRILMAZ PARÇASIDIR"

Ekonominin önemli bir parçası olan ticaret borsalarının, etkin ve işleyen piyasa mekanizmasının oluşmasında ve fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanmasında en önemli aktör olduğunu dikkat çeken Tüfenkci, "Üretim imkanlarınız ne kadar iyi olursa olsun, üretim kapasitemiz ne kadar yüksek olursa olsun; pazarlama aşamasında yaşanacak sıkıntılar amaca ulaşmamızı engelleyecektir. Üretim ile pazarlama birbirinin ayrılmaz parçalardır.

"LİSANSLI DEPOCULUĞU YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Tüfenkçi, sözlerini şöyle sürdürdü: Konu bir de tarım ürünleri olunca, bu bağ daha da kuvvetlenmektedir. Tarım ürünleri ticaretinde her bir unsur birbiri ile sıkı sıkıya bağlıdır. Üretim, depolama ve fiyat oluşumu önemli. Polatlı ilçemiz 2011 yılında 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminin ilk adımının atıldığı yerdir. Lisanslı depoculuğu her geçen gün geliştiriyor, yaygınlaştırıyoruz.

"2 MİLYON 48 BİN TONLUK KAPASİTEYE ULAŞTIK"

Lisanslı depolarımıza teslim edilen ürünler karşılığındaki senetler borsalarda işlem görmektedir. Bugüne kadar, 129 adet şirkete Bakanlık olarak kuruluş izni verdik. 48 tanesinin lisanslı depo olarak faaliyete geçmesini sağladık. Bugün son rakamlara baktığımızda ise tüm ülke çapında lisanslı depoculuk sisteminde toplamda 2 milyon 48 bin tonluk kapasiteye ulaştık.

"KREDİ ÇEKTİĞİNİZDE FAİZ DESTEĞİNİ DE SUNARAK YARISINI KARŞILIYORUZ"

Kuruluş izni almış 129 şirketin tamamına lisans verilmesi durumunda ise ulaşılması öngörülen toplam depolama kapasitemiz 10 milyon tonu aşacaktır. İnşallah ürünleriniz bu işlem borsasında da işlem görecek. Uluslararası piyasalarda önemli ve etkin bir aktör haline de getireceğiz. Lisanslı depolara hükümet olarak ciddi destekler verildi. Özellikle depo kiralarının bugüne kadar yarısını veriyorduk, inşallah bundan sonra hükümet olarak tamamını karşılayacağız. Ton başına 25 TL yine destek veriyoruz. Ayrıca lisanslı depodaki ürünü teminat gösterip kredi çektiğinizde faiz desteğini de sunarak yarısını karşılıyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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