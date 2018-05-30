Dövizde yaşanan dalgalanma hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu işin içinde ülkeler de var, finans kuruluşları da var, faiz lobisi de var. Ülkeler arasında bazı Müslüman ülkeler de var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dövizde yaşanan dalgalanma hakkında konuştu. Çavuşoğlu, "Dövizdeki dalgalanmanın ardından hangi ülkeler var" sorusuna, "Elbette zamanı geldiği zaman bunları açıklarız. Kredi kuruluşlarına bakın notları nasıl düşürüyorlar? Bu işin içinde ülkeler de var, finans kuruluşları da var, faiz lobisi de var. Ülkeler arasında bazı Müslüman ülkeler de var. Ben burada ülke ismi vermeyeceğim ama genel bir çerçeve çiziyorum" dedi.

"DÖVİZDEKİ DALGALANMANIN ARDINDA MÜSLÜMAN ÜLKELER DE VAR"

"Dövizdeki dalgalanmanın ardından hangi ülkeler var" sorusu üzerine Şimşek, "Elbette zamanı geldiğinde bunları açıklarız. Kredi kuruluşlarına bakın notları nasıl düşürüyorlar? 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra Türkiye'yi ekonomi ile nasıl yıkabiliriz çalışmaları başladı. Fakat biz aldığımız tedbirlerle ekonomimizin bu saldırılardan en az hasarla kurtulmasını sağladık. Bu işin içinde ülkeler de var, finans kuruluşları da var, faiz lobisi de var. Ülkeler arasında bazı Müslüman ülkeler de var. Ben burada ülke ismi vermeyeceğim ama genel bir çerçeve çiziyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada