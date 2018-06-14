Galatasaray'da İlk Ayrılık! 2 Yıllık İmzayı Attı
Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!
Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
Başkan Cengiz: Doğru Bildiğimiz Yolda İlerleyerek Yine Kazanacağız
Tofaş'ı Rahat Geçen Fenerbahçe, Şampiyonluk Unvanını Korudu
Fenerbahçeli Dirar, Hocası Şans Verirse Dünya Kupasında Oynayacak
Seçime 10 Gün Kala Son Anket Paylaşıldı! Erdoğan'a Kötü Haber
20. Kattan Düşüp Ölen Şule'nin Arkadaşı Konuştu, Mahkeme Harekete Geçti
Tebriz-Van Arası Tren Bileti 55 Lira Olacak
Bakan'dan Belediye Başkanlarına: Bazıları Var Ki Tam Dayaklık!
Benfica, Beşiktaş'a Unutulmayacak Kazığı Attı
Son Dakika! Adil Öksüz'ün Eşi Abd'de Görüntülendi
Erdoğan'nın 'adaylığı Yanlış' Dediği Demirtaş, Twitter'dan Cevap Verdi
Ekonominin Patronundan Ohal Yorumu: Yatırımları Olumsuz Etkiledi
Şafak Baskınında Lüks Villadan Çıkanlar Polisi Şoke Etti!
Terim'in Çok İstediği Futbolcu, Küme Düşmemeye Oynayan Takımı Seçti
Taciz Haberiyle Gündeme Gelen Talat Bulut'u Savunan Fatma Girik Heyecandan Savundum Diyerek Geri Adım Attı
Ece Erken Arkadaşının Eşarp Markası İçin Tesettürlü Pozlar Verdi
Şiddet Davasında Flaş Gelişme! Davayı Geri Çekti

BAKAN'DAN BELEDİYE BAŞKANLARINA: BAZILARI VAR Kİ TAM DAYAKLIK!


Bakan'dan belediye başkanlarına: Bazıları var ki tam dayaklık!
Tarih : 14 Haziran 2018, 11:40
Puan Ver : Bakan'dan Belediye Başkanlarına: Bazıları Var Ki Tam Dayaklık!(10/10)6

Haseki, 'Kentsel Dönüşüm' sürecinde bazı ilçe Belediye Başkanlarının sorumlu davrandığını ancak bazılarının ise samimiyetsiz olduğunu ifade ederek, "Bazıları var ki, tam dayaklıklar" dedi.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANINA YÜKLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı. Özhaseki; "Tüm partilerin ilçe belediyelerine kapılarımız açık. Ama CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı mesela. Eş-dost ile randevu aldı benden, geldi. Kendisine dedim; 'Bak sana şöyle yardım ederiz, böyle yardım ederiz' dedim anlaştık.

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürünü aradım yanında. Dedim,'İki kat çıkın lütfen. Arkadaşımız size detaylı anlatacak' İşim rahatlayınca, ilgili arkadaşı aradım. Hiç yanına uğramamış. Çıkmış, gitmiş. Ama 1 Hafta sonra CHP'li hanımları toplamış, bana küfür ettiriyor" dedi.

"SURİYELİLERE KONUT VERİLİYOR İDDİASI YALAN"

Bakan Haseki, Devletin Suriyeli Mültecilere ev verildiği iddialarını yalanlarken; "Öyle bir şey yok. Bunların, yalan söylerken burunları uzar. Şehir hastaneleri yapıldı. Kayseri'de de var. 1607 yataklı. Girişte sadece 8 TL ödeniyor. Ve bu 8 TL herkesten alınıyor. Bu evleri ben yaptırıyorum. Kimseye bedava ev vermedik. Bazı gazeteler tekzip yayınlayacak ama oyalıyorlar. Yalan haberler yapıyorlar çünkü." İfadelerini kullandı.

"İNSAFSIZLAR BİRAZ TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYSUN"

Bakan Haseki, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen ve güvenliğin sağlandığı bölgelerde güvenlik sağlanırsa, mültecilerin döneceğini söyledi. Mehmet Özhaseki; "Ancak, o kadar zengin Müslüman devleti var. Ümemtin derdi, yalnızca Türkiye'nin değil ki! İnsafsızlar, biraz taşın altına elini soksun. Eğer kaynaklar sağlanırsa, ortalarda konutları inşa ederiz. Ancak tek başımıza yapmamız, söz konusu değil" şeklinde konuştu.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Dan  Belediye  Başkanlarına  Bazıları  Var  Ki  Tam  Dayaklık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER