Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Mayıs ayında yaklaşık 100 bin kişinin emekli aylığına bağlandığını, onların da bayram ikramiyesi alabileceğini açıkladı.

"MAYIS AYINDA EMEKLİ OLAN 100 BİN VATANDAŞIMIZ EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ALABİLECEKLER"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde, öğretmenevinde, muhtarlar, STK temsilcileri ve Ak Parti üyeleri ile birlikte iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinde konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, "Mayıs ayında emekli olan 100 bin vatandaşımızın, Haziran ayında verilecek emekli ikramiyesini alabilecekler" dedi.

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Kaynak: haberinburada