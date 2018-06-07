Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Merkez Bankası'nın bugün yaptığı 1.25 puanlık faiz artışı kararını değerlendirdi. Zeybekçi, "Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

MEHMET ŞİMŞEK DE TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerindeki faiz kararının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

- Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek

- Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz, dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek

- Ar-ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla güçlendiriyoruz

- Yaptığımız reform ve verdiğimiz destekler sayesinde Türkiye patent başvuru sayısında dünyada 2002'deki 38. sıradan 22. sıraya yükseldi. Hedefimiz dünyada ilk 10 arasına girmek

Kaynak: haberinburada