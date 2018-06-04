Adana'da iftar sonrası piknik yapanların sürpriz bir misafiri vardı. Zürafa Parkı'nı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Adanalılarla aynı sofrayı paylaşıp bici bici tatlısı yedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iftar sonrası Adana'da göl kenarında piknik yapan vatandaşlara sürpriz yaptı. Piknikçilerin sofrasına misafir olan Bakan bici bici yiyip, Adanalılarla sohbet etti.

BAKAN'A ADANA'NIN TATLISI BİCİ BİCİ İKRAM ETTİLER

Bakan Sarıeroğlu, iftar sonrası Adana'da gezintiye çıkarak Adnan Menderes Bulvarında göl kenarında piknik yapan vatandaşların sofrasına misafir oldu. Hemşehrilerinin ikramlarını geri çevirmeyip sofralarına oturan Sarıeroğlu, onların taleplerini, beklentilerini dinledi.

Bakan Sarıeroğlu'na bici bici ikram ettiler.

BAKAN SARIEROĞLU GİTAR ÇALAN GENÇLERE EŞLİK ETTİ

Sarıeroğlu, gitar çalan gençleri dinlerken 'tam destek' sözü aldı ardından da çocuklara hediye dağıttı. Jülide Sarıeroğlu, çocukluğunu geçirdiği Zürafa Parkı'na da uğrayıp vatandaşla sohbet etti. Adana'nın meşhur bici bicisini yiyen Sarıeroğlu, hemşehrileriyle fotoğraf da çekildi.

Kaynak: haberinburada