BAKAN SARIEROĞLU: EMEKLİ İKRAMİYELERİ DUL VE YETİM AYLIĞINDAKİ HİSSELER ORANINDA YATIRILIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin eksik yatırıldığı iddiasına ilişkin "Bayram ikramiyesi ödemesinde de ilk gündem itibaren şunu ifade ettik, hisseleri oranında dul ve yetim aylığı alanlar ki bu emekli maaşı değildir, tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Dul ve yetim aylığı alanlara ilgili kanundaki hisseleri oranında ödemelerini gerçekleştireceğiz" dedi.
"DOSYA BAZLI İKRAMİYE ÖDENİYOR"
Son günlerde bazı cumhurbaşkanı adaylarının emeklilere ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştığına ve yanlış söylemler içinde olduklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Bununla ilgili de bir sürü bilgi kirliliği bulunuyor. Şu anda emeklilerimizin tamamına net olarak bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirilmiş durumda. Dosya bazlı yaptığımız bir düzenleme bu. Bu dosya bazında her dosyanın bin lira olduğunu belirtmişiz. Burada herkese bin lira yatmış durumda." diye konuştu.
EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Bakan Sarıeroğlu, ölüm aylığı ödemesi de gerçekleştirdiklerini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ölüm aylığı bağlarken de dosya bazlı bir çalışma vardır. Kişinin maaşı esastır. Bu maaş üzerinde eşine yüzde 50 oranında, anne ve babasına yüzde 25 oranında çocukları varsa yüzde 25 oranında bu ölüm aylığının dağıtımı söz konusudur. Bunların tamamı Sosyal Güvenlik mevzuatımızda ilgili maddede açıkça yazılmıştır. Bu bayram ikramiyesi ödemesinde de ilk gündem itibaren şunu ifade ettik, hisseleri oranında dul ve yetim aylığı alanlar ki bu emekli maaşı -değildir. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Dul ve yetim aylığı alanlar ilgili kanundaki hisseleri oranında ödemelerini gerçekleştireceğiz. Yine iş kazasına maruz kalan kardeşlerimizin de bu kazalardaki almış oldukları mağduriyet derecesiyle orantılı olarak bu ödemelerin yapılacağını söylemiştik. Yapılan algı çalışmasını kınadığımı özellikle belirmek istiyorum."
Kaynak: haberinburada
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