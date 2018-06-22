BAKAN ÖZHASEKİ, İMAR BARIŞI'NA BAŞVURU SAYISININ 1 MİLYONU AŞTIĞINI AÇIKLADI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, iskansız yapılan yapılardaki sorunları ortadan kaldıran İmar Barışı başvuru sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve başvuru sayısının iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştığını açıkladı. Bakan, başvuru yapanların,konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde yüzde 5 oranındaki bedelini ödediğinde, kaçak ve ceza durumundan kurtulacaklarını açıkladı.
BAŞVURU SAYISINDA REKOR ARTIŞ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşlarımızın sayısında rekor bir artış yaşandı. İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı. Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak" açıklamasında bulundu.
SON MÜRACAAT TARİHİ 31 EKİM 2018
Tebliğ, Yapı Kayıt Belgesi müracaatı, bu belgenin bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, belge verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsıyor. Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Tebliğle, gerektiği durumda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatabilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ankara'da İki Yolcu Otobüsü Kafa Kafaya Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var
- Çoban Su İçmeye Gitti, Döndüğünde Sürünün Tamamı Cansız Yatıyordu
- Bakan Soylu: Fetö'yle İlgili Yeni Bir Belge Daha Çıktı
- Erdoğan, Canlı Yayında Yeni Sistemin Detaylarını İlk Kez Anlattı!
- 90'lı Yıllarda Hastanelerde Çekilen Çileler Erdoğan'ı Duygulandırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
Bu Haberle İlgili Yorumlar