Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili ilginç bir yorum yaptı. Gül, "CHP istediği için içeride. CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılandı." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili ilginç bir yorum yaptı. Gül, "CHP istediği için içeride. CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılandı." dedi.

"CHP'NİN VERDİĞİ OYLARLA DOKUNULMAZLIK KALKTI VE DEMİRTAŞ YARGILANDI"

Star gazetesinden Fadime Özkan'a konuşan Gül, "Demirtaş neden içeride, neden dışarıda değil?" sorusuna şu yanıtı verdi: "CHP istediği için içeride. CHP'nin verdiği oylarla dokunulmazlık kalktı ve Demirtaş yargılandı. Bağımsız mahkemelerin verdiği karar tutuklama ve yargılama da sürüyor. Burada Hükümetin, AK Parti'nin tutuklama ya da diğer süreçlerle ilgili söyleyeceği bir şeyi yoktur. AK Parti ve MHP dokunulmazlıkları kaldırdı çünkü ya terörle aranıza mesafe koyacak ya siyaset yapacaksınız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında AK Parti ve MHP'nin oyları yetmez, HDP'nin oy verecek hali yok, demek ki CHP de oy verdi. Anayasa değişikliğinde Meclis böyle bir tercih yaptı, bağımsız mahkemeler de böyle bir karar verdi. Tutuklu birini aday gösteren HPD'dir. Kimse buradan mağduriyet kahramanlığı çıkartamaz." dedi.

"CHP'NİN DESTEĞİ OLMASAYDI DOKUNULMAZLIK KALKMAZDI"

Gül, Özkan'ın Sadece HDP değil İnce, "Akşener ve Karamollaoğlu da şunu ima ediyor: Erdoğan kendine rakip olmasın diye Demirtaş içeride…" ifadesine üzerine şöyle devam etti: "Net söyledim; CHP'nin desteği olmasaydı dokunulmazlık kalkmaz, yargılama olmazdı. Tutuklamaya ya da tahliyeye karar verenler bağımsız mahkemelerdir. Ayrıca kişi tutukluyken aday gösterildi, belli kısıtlamalara tâbi olabileceği biliniyor. Başka tercih yapılabilirdi yapılmadı. Böyle bir gerekçe tahliye kanunumuzda yok. Aday kişi serbest kalır, demiyor yasalarımız."

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Kaynak: haberinburada