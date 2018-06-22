BAKAN, 'BU YILA MAHSUS DEYİP' BİNLERCE ÖĞRENCİYE MÜJDE VERDİ!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu söyledi.
"BAŞARILI OLAN ANCAK DEVAMSIZLIKTAN BAŞARISIZ SAYILAN ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR"
Bakan Yımaz, Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerimizden derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatla verilen devamsızlık süresini aşan öğrenciler başarısız sayılıyordu. Ancak bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açılmamaları sağlamak üzere gereken onayı verdik" ifadelerini kullandı.
9 BİN 77 ÖĞRENCİ
Yılmaz, "Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Kürt Seçmene Hdp Uyarısı: Nasıl Destek Veriyorsunuz?
- İsrail Askerleri, Aa Foto Muhabirini Gerçek Mermiyle Ateş Açarak Vurdu
- Avusturya'dan Türkiye'ye Küstah Tehdit: Yakınlaşma Parası Kesilsin!
- Erdoğan'dan Kritik Açıklama: Araçlar Otoparka Park Edecek, Sokağa Değil
- 'birileri Sınırlarımızda Aklı Sıra Kirli Oyunlar Peşinde' Deyip Uyardı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
- Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar