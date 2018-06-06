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Bakan Berat Albayrak Taksici Koltuğuna Oturdu!

BAKAN BERAT ALBAYRAK TAKSİCİ KOLTUĞUNA OTURDU!

Enerji Bakanı Berat Albayrak, AHaber'in vatandaşlarla buluşup seçimin nabzını tuttuğu 'Seçim Taksi'ye konuk oldu. Albayrak'ı taksici koltuğunda gören vatandaşlar, şaşkınlık geçirdi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Bakan Berat Albayrak Taksici Koltuğuna Oturdu!(10/10)6

Enerji Bakanı Berat Albayrak, AHaber'in vatandaşlarla buluşup seçimin nabzını tuttuğu 'Seçim Taksi'ye konuk oldu. Direksiyon başına geçen Bakan Albayrak, halkın açık fikirlilikle dile getirdiği sorunları, istekleri ve tebrikleri en samimi haliyle ve içtenliğiyle dinledi ve onlarla hem ülke, hem siyaset hem de seçim konularında sohbet etti.

HEM ÜLKE, HEM SİYASET HEM DE SEÇİM ÜZERİNE SOHBET ETTİ

Muhalefetin halka yönelik yaptığı algı yönetimlerine dikkati çeken Albayrak, özellikle bir vatandaşın, 'emekli maaşımdan kesilip Suriyelilere veriliyormuş' iddiasına da yanıt verdi. Birilerinin hükümetin politikalarını eleştirmek adına, algı operasyonu yaptığını dile getiren Bakan Berat Albayrak, açık bir dille olayın aslını vatandaşa anlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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