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Bakan Bak İddialı Konuştu: En Yeni Stadyumlar Türkiye'de
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Bakan Bak iddialı konuştu: En yeni stadyumlar Türkiye'de

BAKAN BAK İDDİALI KONUŞTU: EN YENİ STADYUMLAR TÜRKİYE'DE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa'nın en yeni stadyumları Türkiye'de, en modern salonları Türkiye'de" dedi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 02:10
Puan Ver : Bakan Bak İddialı Konuştu: En Yeni Stadyumlar Türkiye'de(10/10)6

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa'nın en yeni stadyumları Türkiye'de, en modern salonları Türkiye'de. Gençlerimizden mutlaka milli takımlara geçecek sporcular olacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na inşallah içinizden birileri gidecek ve olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizin bayrağını dalgalandıracak" dedi.

"75 MİLYON TL DAĞITILACAK"

"Sizlerden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz." diyen Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu yıl amatör kulüplere maddi ve ayni olarak toplam 75 milyon lira dağıtacaklarını ifade etti.

"HEPİMİZİN SPOR YAPMASI LAZIM"

Türkiye'de lisanslı sporcu sayısının AK Parti iktidara geldiğinde 1 milyon civarında olduğunu anımsatan Bak, "Şimdi 10 milyon. Bunun en az 25 milyona çıkması lazım. Hepimizin hareket etmesi lazım, hepimizin spor yapması lazım, amatör spor kulüplerinin sayısının artması lazım" diye konuştu.

"İÇİNİZDEN BİRİLERİ İNŞALLAH OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLACAK"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday olduğunu hatırlatan Bak, "En büyük gücümüz bizim dosyamız. O dosyada devletin desteği var, stadyumlar var, yaş ortalaması 1,9 olan stadyumları var. Avrupa'nın en yeni stadyumları Türkiye'de, en modern salonları Türkiye'de. Gençlerimizden mutlaka milli takımlara geçecek sporcular olacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na inşallah içinizden birileri gidecek ve olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizin bayrağını dalgalandıracak" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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