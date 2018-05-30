BAHÇESİNDE BULDUĞU KANATSIZ ARIYI SAHİPLENİP AYLARCA BAKTI
İskoç kadın, bahçesinde üstüne basmak üzereyken bulduğu kanatsız arıyı sahiplenip aylarca bakımını üstlendi. Şanslı arı normalden çok daha uzun yaşarken, bu güzel dostluk da ülkede günün konusu oldu.
Fiona Presly geçtiğimiz baharda bahçesinde bir arı bulmuş. Presly'nin "Bee" adını verdiği bu arının kanatları yok. Hikayenin ilginç kısmı da burada başlıyor zaten...
ÜSTÜNE BASACAKKEN FARK ETTİ
Presly, neredeyse üzerine basacakken gördüğü arının uçamadığını fark edince onu beslemeye karar vermiş. Bahçesinde Bee için özel bir yaşam alanı oluşturan kadın bu mini bahçeye arının en sevdiği çiçekleri yerleştirmiş. Soğuk ve yağışlı havalarda ise zarar görmemesi için içeri alıp evde bakmaya devam etmiş.
BİR VİRÜS YÜZÜNDEN KANATLARINI KAYBETMİŞ
Fiona Presly, Bee'nin kendisiyle olmaktan hoşlandığını, onu gördüğü zaman heyecanlanıp farklı tepkiler vermeye başladığını söylüyor. Bee'nin kanatlarının olmama sebebi arıların kanatlarını etkileyen bir virüs.
NORMALDEN UZUN YASADI
Fiona, evcil arısı Bee'yi her gün şekerli sular ve farklı çiçeklerle beslemiş. Bu arı cinsi normal şartlarda 18 hafta yaşarken Bee, Fiona'nın özenli bakımı sayesinde çok daha uzun süre hayatta kalmayı başarmış. Fiona ve Bee'nin dostluğu insanların her türden hayvanla dostluk kurabileceğini kanıtlayan bir ilk ve yürekleri ısıtan bir hikaye olarak hafızalara kazınmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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