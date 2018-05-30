Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor

Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı

BAHÇESİNDE BULDUĞU KANATSIZ ARIYI SAHİPLENİP AYLARCA BAKTI

İskoç kadın, bahçesinde üstüne basmak üzereyken bulduğu kanatsız arıyı sahiplenip aylarca bakımını üstlendi. Şanslı arı normalden çok daha uzun yaşarken, bu güzel dostluk da ülkede günün konusu oldu.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı(9/10)5

Fiona Presly geçtiğimiz baharda bahçesinde bir arı bulmuş. Presly'nin "Bee" adını verdiği bu arının kanatları yok. Hikayenin ilginç kısmı da burada başlıyor zaten...

ÜSTÜNE BASACAKKEN FARK ETTİ

Presly, neredeyse üzerine basacakken gördüğü arının uçamadığını fark edince onu beslemeye karar vermiş. Bahçesinde Bee için özel bir yaşam alanı oluşturan kadın bu mini bahçeye arının en sevdiği çiçekleri yerleştirmiş. Soğuk ve yağışlı havalarda ise zarar görmemesi için içeri alıp evde bakmaya devam etmiş.

BİR VİRÜS YÜZÜNDEN KANATLARINI KAYBETMİŞ

Fiona Presly, Bee'nin kendisiyle olmaktan hoşlandığını, onu gördüğü zaman heyecanlanıp farklı tepkiler vermeye başladığını söylüyor. Bee'nin kanatlarının olmama sebebi arıların kanatlarını etkileyen bir virüs.

NORMALDEN UZUN YASADI

Fiona, evcil arısı Bee'yi her gün şekerli sular ve farklı çiçeklerle beslemiş. Bu arı cinsi normal şartlarda 18 hafta yaşarken Bee, Fiona'nın özenli bakımı sayesinde çok daha uzun süre hayatta kalmayı başarmış. Fiona ve Bee'nin dostluğu insanların her türden hayvanla dostluk kurabileceğini kanıtlayan bir ilk ve yürekleri ısıtan bir hikaye olarak hafızalara kazınmış oldu.








 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bahçesinde  Bulduğu  Kanatsız  Arıyı  Sahiplenip  Aylarca  Baktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER