BAHÇELİ'NİN UYARISI SONRASI CUMHUR İTTİFAKI'YLA İLGİLİ NET MESAJ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Nevşehir mitinginde cumhur ittifakı ile ilgili çok net mesajlar verdi. Erdoğan açıklamasında "Bu cumhur ittifakı kolay kurulmadı beraber koruyacağız. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceğiz" dedi.
BAHÇELİ UYARMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kayseri'deki etkinliğinde "Özellikle AK milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. İttifakımız AKP ve MHP'dir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin" açıklamasını yapmıştı.
Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;
"Avrupa'nın dört bir yanında şu anda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Onlara selam olsun. 3 yıllık hasretin ardından tekrar Nevşehir'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nevşehir tüm kalbiyle milletin adamına sahip çıkıyor.
Şimdi buradan soruyorum 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?
"CUMHUR İTTİFAKI KOLAY KURULMADI"
Kardeşlerim bu yola çıkış bir cumhur ittifakıdır. Bu cumhur ittifakını beraber koruyacağız. Araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu cumhur ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceğiz.
"FİTNEYİ DEĞİL KARDEŞLİĞİ BÜYÜTECEĞİZ"
Biz her insan bir alemdir diyen Hz. Mevlana'nın gönül sofrasından besleniyoruz. Biz bölüşerek tok oluruz, bölünerek yok oluruz diyen Yunus Emre'nin hikmet pınarından içiyoruz. Bölgemizde fitneyi değil kardeşliği büyüteceğiz. Husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz. Gerilimi değil dayanışmayı arttıracağız. Ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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