MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Konya'dan diyorum ki, Kandil Dağı'na artık Türk bayrağını dikmenin, teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir. Duamız kahramanlarımızladır. Durmasınlar, yıkılmasınlar, gecikmesinler, hainlerin tepesine ateş olup yağsınlar" dedi.

BAHÇELİ'DEN ANKET TEPKİSİ

Bazı anket firmalarına tepki gösteren Bahçeli, "MHP'yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için tedavüle sokulan kara kampanyalar başarılı olamayacaklardır. MHP anketlere girmez, rakamlara girmez, yüzde hesaplarıyla anlaşılmaz. Hele hele Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez" ifadelerini kullandı.

KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kandil'e yapılması planlanan askeri operasyona değinerek, şöyle konuştu: Konya'dan diyorum ki, 'Kandil Dağı'na artık Türk bayrağını dikmenin, teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir'. Duamız kahramanlarımızladır. Durmasınlar, yıkılmasınlar, gecikmesinler, hainlerin tepesine ateş olup yağsınlar.

"CHP, HDP, İP PROJEDİR"

CHP, HDP ve İYİ Parti'yi eleştiren Bahçeli, "PKK/PYD/YPG projedir dedi. Bahçeli, FETÖ, IŞİD projedir. Bunlara destek veren, emellerine hizmet eden, haine hain diyemeyen siyasi uzantılar da proje olup çıkmışlardır.

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Kaynak: haberinburada