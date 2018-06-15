MHP Lideri Bahçeli, Erdoğan'ın tutukluların Cumhurbaşkanı adayı olmamasına ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Demirtaş haricinde başka aday mı yoktu? Demokrasi ölçüsü Demirtaş'ın salınmasıysa bu yanlış" dedi.

Bayram namazı gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutukluların Cumhurbaşkanı adayı olmamasına ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Selahattin Demirtaş haricinde başka birini bulamadı mı HDP? Selahattin Demirtaş'tan başka aday mı yoktu? Türkiye'de demokrasi ölçüsü Selahattin Demirtaş'ın salınmasıyla alakalıysa bu yanlış" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLECEK"

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben ilk turda Erdoğan'ın seçileceğine inanıyorum.

ABD'DEKİ FETÖCÜLER

Türkiye'de 251 vatan evladımızın şehit edildiği, binlercesinin yaralandığı bir ortamda lüks arabalarla lüks villalarla kimlerin yaşadığını görüyoruz. ABD, Türkiye ile dostluğunu devam ettirmek istiyorsa FETÖ'yle birlikte hepsini paket yapıp Türkiye'ye göndermesi lazım.

KANDİL OPERASYONU

Biz yıllardan beri Kandil'e bayrak dikmenin gereğini vurguladık. İnşallah o bayrak Kandil'de de dikilecek" dedi.

SURUÇ'TA YAŞANANLAR

Bu olay her yönüyle üzücü. Bir siyasi milletvekili ve ailesine yönelik bir saldırı. Bu çok yönlü incelenmeli dedi.

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Kaynak: haberinburada