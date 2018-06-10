BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT MESAJ: BU DEFA HİÇBİR SUÇLU VE HAİN SAĞ KALMAZ!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İzmir'deki toplantısında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Soylu'nun 'Yeni bir darbe planları var' sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, "Türkiye yeni bir işgal girişime maruz kalırsa bu defa hiç bir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız" ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE KUŞATMA ALTINDADIR"
"İttifak iradenin mahsülüdür. İrade ise Türk milletidir. Millet haysiyetimizi kimseye çiğnetmeyeceğiz. Bundan dolayı 24 Haziran'da bunun için sandıklara gideceğiz. Türkiye kuşatma altındadır. Bu maksatla terör örgütleri kışkırtılmaktadır. PKK/PYD/YPG küresel emperyalizm tarafından kullanılmaktadır. FETÖ ile PKK arasında hiçbir fark yoktur. Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek hep üzerimize gelecekler.
"HİÇ BİR HAİN SAĞ KALAMAYACAK"
İzmir'den açık açık söylüyorum. Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız. Alayını cehennemin dibine kovalarız. Burunlarından fitil fitil getiririz."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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