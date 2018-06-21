MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için, "Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Gecesini gündüzüne katarak, bunu anlatmak için milletin huzurunda oldu." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ATV-A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için, "Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Gecesini gündüzüne katarak, bunu anlatmak için milletin huzurunda oldu." dedi.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"KANDİL PKK'NIN BAŞINA YIKILMIŞTIR"

(Kandil'e düzenlenen operasyonlar) Zannediyorum şu andaki müdahaleleri, basın yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, TSK'nin ve hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş PKK'nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır ve dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da gereği yapılarak oraya bayrak dikilecektir."

"TÜRKİYE KENDİ MİLLİ SİLAHINI YAPMAK GİBİ HAYIRLI BİR TEŞEBBÜSE GİRDİ"

(F-35 açıklması) Önce bu uçakları vereceklerini söylüyorlar, teslimi sırasında farklı davranış içerisinde bulunuyorlar. 'Efendim Trump buna ne der'... Ne derse desin. Türkiye bunların önceden farkına vardı ve kendi milli silahını yapmak gibi hayırlı bir teşebbüse girdi.

"ERDOĞAN'DAN BİR BEKLENTİMİZ VE TALEBİMİZ OLMAYACAKTIR"

Sayın Recep Erdoğan seçildiği takdirde ondan bir beklentimiz ve talebimiz olmayacaktır. Ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin meclisteki denetim ve denge görevini yaparken, elden gelen her türlü gayreti fedakarlığı ve uyarıları yaparız. İşte bizim katkımız buradadır.

"SEÇİMİN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAYAN KURUMSAL YAPININ OLUŞMASINA DA KATKI SAĞLAMALIDIR"

(Cumhur İttifakı) Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah. Böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir.

"HER TÜRLÜ GAYRETİ, FEDAKARLIĞI VE UYARILARI YAPARIZ"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, bu sistemin oluşmasında, kararların alınmasında, düşüncesinin gelişiminde hiçbir beklentisi olmamıştır. Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, mecliste denetim ve denge görevini yaparken elden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı ve uyarıları yaparız."

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ ERDOĞAN KAZANIR"

Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Gecesini gündüzüne katarak, bunu anlatmak için milletin huzurunda oldu. Milletimiz, bir sistemin oturması açısından tecrübeli bir şahsın cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinde yarar vardır diyerek oy verecektir.

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Kaynak: haberinburada