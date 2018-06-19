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Bahçeli ''MHP'den İnce ve Akşener'e oy kayacak' iddiasına sert çıktı

BAHÇELİ ''MHP'DEN İNCE VE AKŞENER'E OY KAYACAK' İDDİASINA SERT ÇIKTI

Devlet Bahçeli, ''MHP seçmeninin Akşener ya da İnce'ye oy vereceği'' yönündeki iddialara sert çıktı: Ülkücüler bu hataya düşmez

Tarih : 19 Haziran 2018, 01:30
Puan Ver : Bahçeli ''mhp'den İnce Ve Akşener'e Oy Kayacak' İddiasına Sert Çıktı(10/10)6

Devlet Bahçeli "MHP seçmeninin Akşener ya da İnce'ye oy vereceği" yönündeki iddialara sert çıktı: Türkiye'de, hele hele terörle mücadeledeki sağlanmış olan üstün başarıyı gölgeleyebilecek bir hataya bir ülkücü nasıl düşebilir?

"İNCE VE AKŞENER'E HİÇ ŞANS TANIMIYORUM"

MHP Genel Başkanı Bahçeli gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bahçeli İnce ve Akşener'in seçimdeki şansı ile ilgili şunları söyledi;

"Onlara hiç şans tanımıyorum ben. Muharrem İnce bey çok hareketli bir mesajla toplumun huzuruna çıkıyor. Başka şeyler yaparken sürekli çatışmacı, kavgacı, üslubu sert ve karşılıklı atışmadan da zevk duyan, atışmalardan kendisine prim sağlayacağına inanan bir yapıda davranıyor. Her gün yeni bir şey ortaya koyuyor ve bazılarında da abartıyor. Milletimiz bu tür şeyleri çok sevmez. Şimdi durup dururken mesela sayın Cumhurbaşkanı kendisine göre bir toplumsal kurum olarak kıraathane açacağım diyor. Orada çay ile kek. Bunun içerisine dünya kadar şey ilave ediyor. Bunlarla hem olayı küçültüyor hem bir müesseseyi zedeliyor hem de toplumu bu konuyla kendisine çekeceğini zannediyor. Şuraya Muharrem İnce'yi şuraya sütlaca koysanız 18 yaşındaki çocuk hayatında yemediği sütlaca gelir. Bu da kıraathanede bedavaysa kuyruk olur. Siyaseti böyle seviyesini aşağı çeken tartışmalardan uzak tutmak lazımdır. Cumhurbaşkanlığı yeni bir sistemdir bu sistem takip olan kişinin de ağır başlı olması lazımdır. Programlarını çok yönlü ortaya koyması lazım. Halkla bütünleşmede bir takım bağırtı gürültüyle birtakım toplantılarla sonuç alacağını zannetmesin. Çünkü toplum bunu geçmişte hep yaşadı."

ERDOĞAN RAKİPSİZ GÖZÜKÜYOR

"Şu an için kanaatim Recep Tayyip Erdoğan rakipsiz gözüküyor. 16 yıllık icraatının içinde yaptıklarını halkla paylaşıyor, yapacaklarını paylaşıyor. Şimdi ben bunu söylüyorum ama Recep Tayyip Erdoğan bey hem Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı hem başbakan olarak en fazla eleştiren, sert eleştirilerde bulunan kişilerden birisiyim. Ne söylemişsem aynısını muhafaza ediyorum altından imzamı da çekmiyorum. Ama 15 Temmuz'dan sonra çok şey değişmiştir Türkiye'de."

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Kaynak: haberinburada



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