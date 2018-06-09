BAHÇELİ, 'CUMHUR İTTİFAKI'NI ELEŞTİRENLER HAKKINDA SERT KONUŞTU!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da konuştu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı yerine itilaf diyenler, ihanete el sallayanlar, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar. Cumhur İttifakı'nın amaç ve kapsamını göremezler görseler de hazmedemezler. Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kim ki ittifaka zaman biçerse kalkışırsa biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır" dedi.
Bursa'da halka hitap eden Devlet Bahçeli'nin konuşmasının satır başları söyle:
'DOLAR 10 TL OLUR DİYEN AKADEMİK TERÖRİSTLER'
Saflarımızı kimseye bozdurmadık. Hep birlikte büyük Türk milleti olduk. Zulmü reva gördüler milli onur ve direnişle reddettik. Cumhur İttifakı yerine itilaf diyenler, ihanete el sallayanlar, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar Cumhur İttifakı'nın amaç ve kapsamını göremezler görseler de hazmedemezler. Cumhur İttifakı bizzat cumhurun ta kendisidir. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır. Malum çevre ve şahıslar ihanete kafa yormazlar ittifakla uğraşırlar. Bunlar ki Sayın Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur diyen ekonomik teröristlere ses çıkarmazlar.
'ADAYIMIZ ERDOĞAN'
Bir kez daha söylüyorum ki adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnce'nin sözde Kürt sorununda hiç bir kırmızı çizgisi yoktur. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile zuldür. Apoletleri sökeceğim diyor. Nasıl söküp takmaya alışmış. Cumhurbaşkanı olacağım iddiası da deli saçması akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek fikrini deşifre eden CHP'nin işi bitmiş dümeni şaşmıştır. FETÖ'ye tek kelime etmeyen birinin Cumhurbaşkanı olması hayaldir. Bunlarda ne erdem kalmış ne de adamlık.
'TÜRKİYE HEPİMİZİNDİR'
Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ardından güçlü bir MHP grubunun oluşmasını başaracağız. Bunu yapacak milletimize inanıyorum. Dava arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Türkiye'nin etrafındaki çember giderek daralmaktadır. Türkiye çok cepheli bir mücadelenin İstiklal müdafaasının içindedir. Şundan eminiz ki ülkemiz içine çekildiği belaları yenecek kudrettedir. Türkiye hepimizindir."2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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