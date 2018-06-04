Hükümetin "Gündemimizde yok" şeklindeki açıklamalarına rağmen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af ısrarı sürüyor.

"GERİ ADIM ATMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bahçeli, yaptığı son açıklamada af çağrısını yineleyen Bahçeli, "Af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım atmamız düşünülemez.Başbakan ile görüşmemizde aftan vazgeçtiğimize dair ima olmadı. Af konusu sosyal ve toplumsal ihtiyaç, af çıkarılmalıdır." diye konuştu.

HÜKÜMET "GÜNDEMİMİZDE YOK" DİYOR

Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten "Gündemimizde yok" yanıtı gelmişti.

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Kaynak: haberinburada