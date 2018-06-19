İzmir'de esnaf buluşmasında konuşan Başbakan Yıldırım, Bağ-Kur borçlanmasıyla ilgili "O reformu bozmanın bir anlamı yok. Bu saatten sonra sistemle oynamak kaldırılamayacak bir yük olur" dedi.

İzmir'de esnaf buluşmasında konuşan Başbakan Yıldırım, Bağ-Kur borçlanmasıyla ilgili "Bağ-Kur borçlanması o reformu bozmanın bir anlamı yok. Türkiye 92-93'te bu sistem bozuldu. Türkiye ondan sonra krize sürüklendi. Bu saatten sonra sistemle oynamak kaldırılamayacak bir yük getirebilir" dedi.

"ÖTV'Yİ KALDIRMAK GERÇEKÇİ DEĞİL"

İzmir'de Esnaf buluşmasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, nakliyecilerin ÖTV kaldırılsın isteğine yanıt verdi. Başbakan Yıldırım, nakliyecilere ÖTV'nin kaldırılması gerçekçi değil. Gelirlerimizin büyük kısmını bu oluşturuyor. Petrol kaynaklı yakıtlardan doğal gaza, elektriğe geçiyoruz. Çeşitlendikçe bir şeyler yapılabilir. Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Şu ana kadar 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık. Bu destek devam edecek. ÖTV orta ve uzun vadede ele alınması gereken bir konu" dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"SİSTEMLE OYNAMAK DOĞRU DEĞİL"

E-haciz konusunu da kolayca halledeceğimizi düşünüyorum. Prim gün ödemelerindeki farklılık benim için yeni konu buna bakacağız. Emeklilikte yaşa takılma konusu değil. Bağ-kur borçlanması o reformu bozmanın bir anlamı yok. Türkiye 92-93'te bu sistem bozuldu Türkiye ondan sonra krize sürüklendi. Bu saatten sonra sistemle oynamak kaldırılamayacak bir yük getirebilir

"DÜNYADA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ALEYHİNE GELİŞMELER YAŞANIYOR"

Küresel ekonomide son bir senedir gelişmekte olan ülkeler aleyhine bazı gelişmeler yaşanıyor. Amerika faiz artırarak yatırımcıları ülkesine geri çağırıyor. Aynı durum Avrupa içinde geçerli. Bu da dış kaynak bekleyen ülkeler için sorun oluşturuyor. Bunun için gerekli önlemleri alıyoruz.

Kaynak: haberinburada